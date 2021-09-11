/649606/الرئيس-السيسي-تم-تحديث-العديد-من-التشريعات-للتأكيد-على-ضمان-حقوق-المواطن-السياسىة

قال الرئيس عبد الفتاح السييسي رئيس الجمهورية أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان خطوة ناجحة في مصر، حيث تحظى هذه الاستراتيجية الوطنية بأهمية كبرى، كما أنها تاتي تأكيدا على ان مصر من أوائل الدول في صياغة حقوق الانسان والاهتمام بها.

الرئيس السيسي: الدولة اهتمت بتعزيز الحق في المشاركة بالحياة السياسية

جاء ذلك خلال كلمته بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الدولة اهتمت بتعزيز الحق في المشاركة بالحياة السياسية والعامة للنهوض بمجال حقوق الانسان، حيث ان تم تحديث العديد من التشريعات الوطنية، لتعزيز الحقوق، حيث شهدت الحياة السياسية نشاطا مكثفا لضمان كافة الحقوق للشعب بشكل كامل.

دوت الخليج

وتابع الرئيس السيسي:" كما تم وضع وتحديث العديد من التشريعات التي تضمن حقوق المواطن السياسية، ومنها قانون مجلسي الشيوخ وقانون الانتخابات الرئاسية وقانون تنظيم ممارسة العمل الاهلي، والتي أكدت جميعها على أن المجتمع المصري يتمتع بحقوقه كاملة .

هذا وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

حقوق الانسان

واوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.