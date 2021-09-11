الرئيس السيسي: 2022 عام المجتمع المدني

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
دوت الخليج يرصد فى التقرير التالى أبرز التصريحات التى أطلقها الرئيس السيسي خلال كلمته في جلسة "حقوق الإنسان ..الحاضر والمست قبل"
الرئيس السيسي: نأمل استئناف مؤتمر شباب العالم الذى توقف بسبب تفشي فيروس كورونا
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حديثه:" نأمل استئناف مؤتمر شباب العالم الذى توقف بسبب تفشي فيروس كورونا، والذى كان يمثل جسرًا للتواصل مع مختلف شباب العالم.
الرئيس السيسي يطلق عام 2022 عامًا للمجتمع المدني
وتابع الرئيس السيسي:" عملنا على إعداد الكوادر الشابة وإثقال مهارتهم وجاء إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب لتصبح أساسًا ليشارك الشباب فى خطط التنمية.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية الأولى لا يمكن أن تكتمل دون استراتيجية وطنية واحدة، والذى اهتمت بمختلف محاور حقوق الإنسان بمفهوم متكامل.
وشدد الرئيس السيسي على أنه وجه الحكومة العمل وفقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تتمثل فى دعوة الكيانات السياسية والمجتمع المدني للتأكيد على أهمية التجربة السياسية ولتوسيع دائرة النقاش المجتمعي، وتعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني للحديث بشأن قانون ممارسة العمل الأهلى لإتاحة المناخ الملائم لها. كما أطلق الرئيس السيسي عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، مشيرًا إلى أنه سيدعوا فيه لتحقيق التنمية المستدامة ونشر الوعي.
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