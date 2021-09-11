/649592/بايدن-يحيي-ذكرى-11-سبتمبر-ويدعو-مواطنيه-إلى-الوحدة

انتحاريون يستولون على طائرات ركاب أمريكية، وصدموا بها ناطحتي سحاب مما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص، وفي إطار إحياؤه للذكرى العشرين، للهجوم الانتحاري، يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى نيويورك، في وقت لاحق من اليوم السبت، لإحياء الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 التي أودت بحياة 2977 فردًا.

بايدن يدعو مواطنيه إلى الوحدة

وعشية الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر، دعا الرئيس الأمريكي مواطنيه إلى الوحدة التي اعتبرها "أعظم قوة لدينا"، وذلك في رسالة مسجلة نُشرت، فجر السبت، كما توعد بملاحقة الإرهابيين ومعاقبتهم، إلى جانب كل من يسعى لإيذاء الولايات المتحدة.ويتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى نيويورك، في وقت لاحق من اليوم السبت، لإحياء الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 التي أودت بحياة 2977 فردا.

بايدن يشيد

وأشاد بايدن بقتلى الهجمات وآلاف المصابين وكذلك أعضاء فرق الإطفاء وأطقم التمريض وغيرهم ممن خاطروا بأرواحهم أو فقدوا حياتهم خلال مهمات الإنقاذ التي تلت الهجمات وإجراءات التعافي.

وأقر الرئيس الأمريكي أيضا "بالقوى المظلمة في الطبيعة البشرية - الخوف والغضب والاستياء والعنف ضد الأمريكيين المسلمين وهم أتباع مخلصون لدين مسالم"، مشيرا إلى أن تلك القوى أثرت على الوحدة الأمريكية لكن لم تكسرها.

وقال الرئيس في رسالته المسجلة في البيت الأبيض وتزيد مدتها عن 6 دقائق بقليل: "هذا بالنسبة إليّ هو الدرس المركزي لـ11 سبتمبر. وهو أنه عندما نكون الأكثر عرضة للخطر فإن الوحدة هي أعظم قوة لدينا".

بايدن وزوجته

ويزور بايدن وزوجته، اليوم السبت، 3 مواقع باتت رمزا للهجمات التي حصلت قبل 20 عاما، وسيتوجهان إلى نيويورك حيث دُمّر برجا مركز التجارة العالمي، وإلى شانكسفيل في بنسلفانيا حيث تحطمت طائرة خطفها أربعة مسلحين، وإلى أرلينغتون في فيرجينيا، قرب واشنطن، حيث تعرضت وزارة الدفاع الأمريكية لهجوم.

دوت الخليج

لكن من غير المتوقع أن يقوم الرئيس الذي يتعرض لانتقادات كثيرة بسبب إدارته الانسحاب من أفغانستان، ويكافح لاحتواء جائحة كوفيد-19، بالتحدث علنا خلال الفعاليات المقررة لإحياء ذكرى 11 سبتمبر.

رسالة مصورة

وقال بايدن في رسالته المصورة والموجهة إلى مواطني بلاده المنقسمة بشدة، "الوحدة لا تعني أن علينا جميعًا أن نؤمن بالشيء نفسه، لكن من الضروري أن نحترم بعضنا بعضا، وأن نثق في بعضنا البعض".