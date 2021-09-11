/649598/محمود-القط-اطلاق-استراتيجية-حقوق-الإنسان-يعد-استكمالا-لإرساء-القواعد-الاساسية-لبناء-الانسان

ثمن النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اظلاق الرئيس السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أنه بعد استكمال استراتيجية بناء الانسان تبدأ استراتيجية حقوق الإنسان،مشيرا إلى أن الدولة تعمل على قدم وساق لترسيخ الدعائم الأساسية لبناء انسان سليم صحيا و تعليميا و اجتماعيا و سياسيا،حتى يكون هناك إنسان قادر على الحياة، مدركا لما له من حقوقه و ما عليه من واجبات.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

وأكد النائب محمود القط ، عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ، إن مصر بعد ثورتين و بعد عشرات السنوات من الجمود الثقافي و السياسي و إضافة إلى غياب قنوات الحوار بين المؤسسات الرسمية و المجتمعية و الانهيار الاقتصادي ،أن الدولة منذ عام ٢٠١٥ تحرص على ارساء القواعد الأساسية ليكون هناك استراتيجية واضحة لكل مقومات بناء الانسان، مشيرا إلى اطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل واطلاق المبادرة الرائسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، إضافة إلى القضاء على قوائم الانتظار و غيرها من المبادرات.

حقوق الانسان فى مصر

واشار النائب محمود القط ، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب،إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، تسهم فى ترسيخ مبدأ الحوار بين الأطراف المختلفة الذى دائما ما كان الرئيس يدعو عليه في مؤتمرات الشباب، كما أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جاءت نتاجا له، و اليوم يؤكد الرئيس مرة اخرى ان استراتيجية حقوق الإنسان سيكون أساسها الحوار و الرأى و الراي الآخر لنصل لصيغة توافقية نستطيع بها جميعا أن نفعلها و نبني عليها و تكون محل تقييم دائم إما لاستمرارها أو لتعديل مسارها وفقا للمتغيرات إن اطلاق استراتيجية حقوق الإنسان اليوم هو استكمال لما بدأت به الدولة منذ سنوات لإرساء القواعد الاساسية لبناء الانسان.