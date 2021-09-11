/649599/فاركو-علي-بعد-خطوه-واحده-من-الحصول-علي-نجم-الأهلي

اجري نادي فاركو الصاعد حديثا إلي بطوله الدوري المصري الممتاز مفاوضات مع النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات لاعب خط الوسط كريم ندفيد بعد عودته من الإصابه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن جانبه منح بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي الضوء الأخضر لإدارة النادي ولجنه التعاقدات لتسويق اللاعب خلال الفترة المقبلة من أجل المشاركه في المباريات والرجوع إلي مستواه الذي كان عليه قبل فتره الإصابه.

وغاب كريم نيدفيد عن المشاركة في مباريات الأهلي ما يقرب من 28 شهراً وتحديداً منذ إبريل 2019 بسبب إجراء أكثر من عملية جراحية في الركبة قبل أن يعود لقائمة الأهلي في أخر مباريات الفريق ببطولة الدوري لكن على فترات قليلة أيضاً. الجدير بالذكر ان كريم ندفيد شارك مع الأهلي في 67مباراه سجل خلالها 7اهداف كما قام بصناعة هدفين آخرين.

بطولاته مع الأهلي: حقق ندفيد مع النادي الاهلي بطوله الدوري ثلاث مرات وبطوله وحيده لكأس مصر وكأس السوبر المحلي مره واحده.

صفقات الأهلي هذا الموسم: تمكن النادي الأهلي متمثلاً في أمير توفيق مدير لجنه التعاقدات بالنادي من إتمام موسم إنتقالات إستثنائي بقدوم العديد من اللاعبين المميزين إلي النادي وكذلك التمكن من تسويق بعض اللاعبين وإعارتهم خارجيا لإكتساب المزيد من الخبرات قبل الرجوع إلى القلعه الحمراء من جديد.

بدأ موسم إنتقالات النادي الأهلي بالتعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو قادماً من نادي برايتون الإنجليزي لمدة 4مواسم قادمه.

وتمثلت ثاني صفقات المارد الأحمر في ضم جناح نادي سيمبا التنزاني لويس ميكيسوني لمده اربعه مواسم وبحسب ما علم دوت الخليج فإن الصفقه لم تكلف خزائن الأهلي سوي 500 ألف دولار فقط.

واستمر النادي الأهلي في مواصله تدعيم صفوف الفريق بالصفقات حيث اتم التعاقد مع كريم فؤاد قادماً من نادي النجوم وحسام حسن قادماً من نادي سموحه السكندري ولمده 5 مواسم قادمه. واختتم الأهلي موسم إنتقالاته الإستثنائي بالتعاقد مع اللاعب مصطفي البدري قادماً من نادي الإنتاج الحربي لمده خمس سنوات.

ومن جانب آخر ارتبطت العديد من الأسماء بالرحيل عن صفوف النادي الأهلي في فتره الإنتقالات الحاليه سواء بالبيع النهائي أو علي سبيل الإعارة.

وبالفعل اتم النادي الأهلي إعارة اللاعب أحمد ياسر ريان إلي صفوف فريق التاي سبور التركي مقابل 260 ألف يورو.

وأيضا إعارة اليو بادجي الي صفوف فريق أميان التركي مقابل 380 ألف يورو . بجانب اعاره كلاً من احمد رمضان بيكهام إلي صفوف فريق سموحه السكندري ووالتر بواليا إلي مالاتيا سبور التركي.

ويسعي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي من الإستثمار في الوافد الجديد مصطفى البدري وإعارته لأحد الفرق الصاعده حديثاً من أجل إكتساب المزيد من الخبرات وضمان المشاركه في اكبر عدد ممكن من المباريات.