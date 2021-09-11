/649600/مقتل-شاب-بطلق-ناري-أثناء-تصديه-لمحاولة-سطو-مسلح-في-قنا

شهدت قرية كلاحين قفط بمحافظة قنا، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، جريمة أثارت الذعر بين المواطنين قبل حضور ضباط الشرطة.

دوت الخليج يرصد التفاصيل مصرع شاب بطلق ناري أثناء تصديه لمحاولة سطو مسلح في قنا

وتوفي شاب، اليوم ، بطلق ناري، بعد تصديه لمحاولة سطو مسلح على منطقته، خلف العمارات السكنية بكلاحين قفط، جنوبي محافظة قنا، وعلى الفور انتقل رجال مباحث قنا إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين مقتل شخص يدعى السمان عبداللطيف مهدي، يبلغ من العمر 34 عاما، بطلق ناري ، خلال تصديه لمحاولة سطو مسلح بدائرة سكنه، بقرية كلاحين قفط.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مقتل شاب بطلق ناري أثناء تصديه لمحاولة سطو مسلح في قنا

وفي سياق أخر لقى سائق مصرعه، نتيجة اصطدام سيارة نقل قلاب مسرعة به، بطريق الحى 14 بالعبور الجديدة بعد الطريق الأوسطى، دائرة قسم شرطة العبور، وذلك إثر إصابته بكسور وتهتك بالجسم، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إشارة من مأمور قسم شرطة العبور، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ومتوفى بمنطقة الحى 14 بالعبور الجديدة بعد الطريق الأوسطى دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين ألى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، والجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة للحادث.