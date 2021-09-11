/649601/ضربتها-بألة-حادة-إحالة-المتهمة-بالشروع-في-قتل-حماتها-في-المرج

أحالت نيابة المرج، منذ قليل، اليوم السبت، المتهمة بالشروع في قتل حماتها باستخدام آلة حادة بعد مشاكل إندلعت بينهما بمنطقة المرج ، للجنايات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية كواليس جريمة المرج

تفاصيل قرار الإحالة

وأوضح قرار الإحالة، أن المتهمة تدعى «ندى.ع»، 27 عامًا، أعترفت بتعديها على المجنى عليها يدعى «حميدة .ا» بعد مشاجرة نشبت بينهم .

وأعترفت المتهمة أمام جهات التحقيق حول الواقعة:« بأنها متزوجة منذ عامين ومنذ زواجها وزوجها يسافر للعمل بإحدى المحافظات البعيدة ويحضر لزيارتهم مرة واحدة كل شهر، وحاول مرات عديدة اصطحابها معه وتأجير شقة لهما بجوار عملة لكن والدته كانت العقبة وبكل مرة ترفض فيها وتطلب منه تركها معها لخدمتها.

وأضافت المتهمة أيضًا في إعترافتها:« برغم أن حمايا مازال على قيد الحياة وأشقاء زوجى جميعا متزوجين بجانبها إلا أنها تحكم على زوجى تركى معها لخدمتها ، وبكل مرة تهدده فيها اذا فكر اصطحابي معه إلى مكان عمله لم يعود لمنزلهم مرة أخرى، وبيوم الجريمة، تشاجرت مع زوجى لهذا السبب وأخبرته برفضى خدمتها فتشاجرت معى حماتى وانهالت على بالضرب المبرح فقمت بالتعدى عليها بآلة حادة تصادف وجودها خلال المشاجرة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة المرج المقدم حسين خيري، من مستشفى اليوم الواحد تفيد بوصول سيدة مصابة بكسر حاد في الجمجمة وبسؤالها أقرت بقيام بزوجة ابنها بالتعدى عليها بآلة حادة.

وتم تحرير المحضر اللازم ، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.