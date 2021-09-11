/649602/شقيق-ياسمين-عبد-العزيز-بعد-تعافيها-شوفت-أختي-على-مشارف-الموت

أعرب الفنان وائل عبد العزيز شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز عن سعادته بسبب تعافيها بعد فترة عناء طويلة، مشيرًا إلى أنها كادت أن تفارق الحياة، كما حرص على توجيه رسالة شكر وامتنان لكل من توجه بالدعاء لها أثناء أزمتها الصحية المريرة.

دوت الخليج يرصد أول تعليق من الفنان وائل عبد العزيز بعد تعافي شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز.

شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه الشكر لداعميها

كتب عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "انهاردا كان يوم حلو ومناسبتين يستاهلوا الحمد، الأولي إن ياسمين قربت للتعافي بعد مشوار تعب طويل.. لاني فعلًا شوفت أختي علي مشارف الموت وكان إحساس ربنا ما يكتبه علي حد.. ياسمين مش اختي دي بنتي وحبيبتي"

وتابع: "والتاني إني وبعد غياب كتير اختفاء عن صحابي قابلتهم كلهم انهاردا في احتفال متعود علي التواجد في كل موسم dear guest.. الحمد لله علي دعاء الناس من كل مكان في الدول العربيه وغيرها من الجاليه العربيه حول العالم"

واختتم وائل عبد العزيز حديثه قائلًا: "انتو مش متخيلين كم الرسايل والدعاوي والتمني بالشفاء لبنتي.. احنا والحمد لله في نعمة كبيره وفضل من ربنا بوجود الناس دي حوالينا.. وشكرًا لكل الناس بجد من قلبي ويارب منشوفش في حد حاجه وحشة".

أول تعليق لياسمين عبد العزيز منذ مرضها

هذا وقد حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز في أول ظهور لها منذ مرضها على طمأنت جمهورها عن حالتها الصحية مشيرة إلى تعافيها، وتوجهت بالشكر لها على دعمها ومساندتها طوال تلك الأزمة.

نشرت ياسمين عبد العزيز فيديو عبر حسابها الخاص بموقع انستجرام، به مجموعة من الصور التي مرت بها خلال فترة مرضها، مستعينة بأغنية هنعيش للفنانة إليسا، وعلقت عليه قائلة: “جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدًا، الحمد لله أنا بقيت كويسة، وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المره اللي عدت عليا”.

ياسمين عبد العزيز تعلن تعافيها

وتابعت ياسمين عبد العزيز، قائلة: ““كفايه إني اقول لكم إني حقيقي شوفت الموت وكان قريب جدًا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبه ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه علي خير الحمد لله”.

ياسمين عبد العزيز تشكر الجمهور على دعمهم

وتوجهت ياسمين عبد العزيز بالشكر لجمهورها ومسانديها في أزمتها، قائلة: “كلمة شكرًا قليله قوي عليكم وعلى حبكم أنا بحبكم جدًا، وحقيقي أنا عاجزه إني أرد لكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم... بشكر ربنا وشكرًا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي”.

أزمة الفنانة ياسمين عبد العزيز الصحية

الجدير بالذكر أنه أجرت ياسمين عبد العزيز منذ فترة قليلة جراحة في مصر على يد الطبيب سامح زكي في مستشفى السلام الدولي، لإزالة الأكياس التي يُطلق عليها في الطب "أكياس الشوكولاته"، وأكتشفت بعد الجراحة أن هناك مضاعفات اضطرت على إثرها دخول غرفة العمليات مرة أخرى لتصحيح الأمور، لكنها بتسمم في الدم مما أدى إلى دخولها غيبوبة تامة لمدة تزيد عن 14 ساعة حتى الآن، وساءت حالتها الصحية إلى حد الخطورة، ثم بعد بدء تعافيها انتقلت ياسمين عبد العزيز لسويسرا لإستكمال رحلة علاجها.