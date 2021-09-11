/649608/تأجيل-استئناف-مجدى-عبد-الغنى-على-الحكم-الصادر-ضده-جنح-الدقي-لـ6-اكتوبر

أمرت محكمة جنح مستأنف الدقى، اليوم السبت 9 سبتمبر 2021، تأجيل استئناف مجدى عبد الغنى على الحكم الصادر ضده من محكمة جنح الدقى بالجيزة، بحبسه عامًا وتغريمه 100 ألف جنيه، فى قضية متعلقة بمشاكل الميراث مع أقاربه والتى تحمل رقم 12280 سنة 2020 جنح الدقى، لجلسة 6 أكتوبر المقبل.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تأجيل استئناف مجدي عبد الغني على الحكم الصادر ضده من محكمة جنح الدقى

كان عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الأسبق، مجدى عبد الغنى، اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، وكان أنور السمرجى محامى عدد من أقارب مجدى عبد الغنى من مستحقى الميراث، وهم كل من ورثة «فاطمة سيد أحمد شقيقة والد المدعى عليه، أقام دعوى اختصمه فيها هو وآخرين، واتهمه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بموكليه.

أصدر نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، مجدى عبد الغنى، بيانا أوضح من خلاله أن محكمة جنح مستأنف الدقى، قررت وقف جميع الدعاوى القضائية بخصوص المواريث المقامة من بعض أقاربه، وقفا تعليقيا لحين الفصل فى الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية مواد القانون الذى يقام بموجبه تلك الدعاوى.

بيان

وجاء البيان التالى: بشأن ما تم تداوله بخصوص دعاوى المواريث المقامة من بعض أقارب الكابتن مجدى عبد الغنى وصدور أحكام بها من المحكمة الجزئية جنح الدقى بالجيزة، وهى المطعون عليها ومتداولة حاليا أمام القضاء. - فأنه وبتاريخ الأربعاء الموافق 7/7/2021م صدر قرار من المستشار الجليل عصام بك الدالى رئيس محكمة جنح مستأنف الدقى بوقف جميع تلك الدعاوى وقفا تعليقيا لحين الفصل فى الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية بعدم دستوريه مواد القانون الذى يقام بموجبه تلك الدعاوى.

- وأنه واحتراما لهذا القرار الصادر من المحكمة واحتراما لحجية أحكام وقرارات قضائنا المصرى الشامخ العريق فإنه لا يحق لأى ما كان الأدلاء برأيه الشخصى فى هذا الشأن حتى يقول القضاء كلمته الفاصلة كونه الوحيد صاحب الولاية فى إصدار كلمة الفصل النهائية والتى ستكون بمثابة عنوان للحق والحقيقة. - كما أنه وفضلا عن ذلك فأنه بجلسة الخميس الموافق 31/12/2020م قضت المحكمة براءة الكابتن مجدى عبد الغني وعدم قبول الدعوى الجنائية في عدد 3 جنح جنائية جديدة مقيدة تحت أرقام (12273- 12275 - 122278) لسنة 2020 جنح الدقى والتى سبق أقامتها من ذات المدعين وذات الأشخاص عن ذات الموضوع.

- وأخيرا فإنه ليس لأحد من مصلحة أو فائدة من دعاوى التشهير والتشويه التى لن تعود على مروجيها الأ بما يستحقونه من خزى وخسران.