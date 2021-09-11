/649610/مي-رشدي-الاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان-تعزز-من-تطبيق-المبادئ-الدولية-للملف-الحقوقي-فى-مصر

أشادت النائبة مي رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإطلاق الرئيس السيسي للا ستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أنها تأتي من رؤية وطنية للنهوض بملف حقوق الإنسان فى مصر، وتؤكدا حرص الدولة المصرية على تعزيز المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، والتقارير التي تصدر عن دكاكين حقوق الإنسان المشبوهة بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأشارت النائبة مي رشدي ، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ، ان اطلاق الدولة المصية والرئيس السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يأتي فى إطار حرص الدولة على حماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نص عليها الدستور ، إضافة إلى الاتفاقيات والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان التى شاركت مصر فى صياغتها.

ملف حقوق الانسان فى مصر

هذا وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

واوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.