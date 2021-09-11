/649612/مصطفى-سالمان-الاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان-توضح-جهود-مصر-الملموسة-في-الملف-الحقوقي

أكد النائب مصطفي سالمان، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خطوة جديدة تؤكد حرص الدولة المصرية على تطبيق مفهوم حقوق الإنسان بمعناه الشامل على أرض الواقع.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأضاف النائب مصطفى سالمان ،عضو مجلس الشيوخ، أن السنوات الأخيرة شهدت الكثير من المغالطات بشأن مفهوم حقوق الإنسان، الأمر الذي تطور إلى استغلاله لهدم الدول والشعوب بأيدي أبنائها، ومن ثم تنفيذ المخططات المشبوهة، وسيناريوهات تقسيم الدول تحت مزاعم حقوق الإنسان، والتدخل في شئون الدول عبر الأطراف الخارجية.

ملف حقوق الإنسان فى مصر

وأكد النائب مصطفي سالمان، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية منذ تولى الرئيس السيسي زمام الأمور، دأبت على تغيير حياة الإنسان المصري ومنحه حقوقه في توفير حياة إجتماعية كريمة، تحفظ كرامته وتضمن له العيش في وطن آمن، إضافة إلى استقرار الحالة الأمنية بعد حالة الاضطرابات التي شهدتها مصر بعد 2011، أو مشروعات البنية التحتية، وبرامج الحماية الاجتماعية، والإسكان الاجتماعي، ومبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

وتساءل النائب البرلماني "أليس آلاف الكيلو مترات من الطرق الجديدة، وتكافل وكرامة، ومبادرات الصحة التي يطلقها الرئيس بين الحين والآخر، والاستزراع السمكي، واستصلاح ملايين الأفدنة، ومبادرات التمويل العقاري، والتطور الذي حدث تجاه أصحاب الهمم من المشاركة في الحياة السياسية والتشريعية هو صلب حقوق المواطن المصري".

وأوضح "سالمان" أنه حان الوقت لبناء مصر جديدة تتوافق مع حقوق ومتطلبات الإنسان بعيداً عن الشعارات الزائفة التي استهدفت الوطن وأمنه، ومصر حريصة على حقوق الأجانب على أراضيها وليس أبنائها، وهي الدولة الوحيدة التي حفظت كرامة اللاجئين، ولم تقم لهم المخيمات، رغم أن أعدادهم بالملايين". واختتم النائب البرلماني حديثه " جهود الدولة المصرية والرئيس السيسي في ملف حقوق الإنسان لاينكرها إلا كل جاحد،وحتى وإن كانت تحتاج إلى المزيد، أو المتطلبات الأخرى، وعلى الجميع أن يقارن بين ما كنا عليه منذ سنوات قليلة، وبين ما نحن عليه الآن في كافة المجالات، وليس حقوق الإنسان فقط حتى نصل للدولة التي نريدها في 2030".