باكستان تطلق أول رحلة تجارية إلى كابول

ستطلق أول رحلة تجارية من باكستان إلى أفغانستان بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة، بداية من الأسبوع المقبل ستطلق الخطوط الجوية الدولية الباكستانية رحلاتها التجارية إلى كابول، وفق ما أعلنت على لسان الناطق باسم شركة الخطوط الجوية، وبهذا القرار تصبح إسلام أباد أول بلد يقوم بهذه الخطوة منذ استيلاء طالبان على السلطة.

الناطق باسم الخطوط الجوية الباكستانية

وفي ذات السياق قال ناطق باسم شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، إنها ستستأنف رحلاتها من إسلام أباد إلى كابول الأسبوع المقبل، لتكون أول ناقل جوي تجاري أجنبي يقوم بالخطوة منذ استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان الشهر الماضي.

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وأوضح الناطق باسم الشركة عبدالله حفيظ خان "حصلنا على كافة التراخيص التقنية لتشغيل الرحلات، هذا ومن المقرر أن تتوجه أولى طائراتنا التجارية وهي من طراز +أيرباص أيه320 + من إسلام أباد إلى كابول في 13 سبتمبر الجاري".

وتعد هذه أول رحلة تجارية من نوعها منذ تولي طالبان السلطة في أفغانستان عقب خروج آخر جندي أمريكي من البلاد في 30 أغسطس، كما وصلت أول طائرة مساعدات إنسانية باكستانية إلى مطار قندهار محملة بأطنان من المواد الغذائية والإمدادات الطبية المختلفة.

ونجحت طالبان في السيطرة على البلاد في أقل من عشرة أيام، وتمكنت من دخول العاصمة كابول الأحد 15 أغسطس، بينما غادر الرئيس أشرف غني البلاد، قبل تمكن قوات حركة طالبان من دخول القصر الرئاسي.