راشد يتابع تنفيذ صيانة ورفع كفاءة كوبرى الجيزة المعدنى ​

جدة - نرمين السيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الأيبوكسى بكوبرى الجيزة المعدنى لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان للمترددين على الكوبرى والذى ينفذ من خلال مديرية الطرق بالمحافظة وبالتنسيق مع حى جنوب والإدارة العامة لمرور الجيزة.





وبدأت أعمال الصيانة أمس بواقع كل حارة مرورية على حدى يتم غلقها جزئيا ورفع كفاءة طبقه الطريق بها وذلك لعدم تعطيل حركة المرور بالكوبرى. واطمئن محافظ الجيزة على الالتزام بنسب تنفيذ الاعمال وبالجدول الزمنى المحدد لها لفتح الكوبرى بالكامل امام حركة المرور. وتابع أعمال تطوير شوارع أحمد شوقى وشارع فرحات بحى جنوب الجيزة والتى تم البدء فى أعمال كشط طبقه الطريق المتهالكه وتمهيدة لبدء أعمال الرصف والتطوير بهما. كما تابع البدء فى أعمال تطوير والرصف بشارع هيئة التدريس بحى بولاق الدكرور وهو الرابط بين شارع مشرفة وشارع المشتل لما له من أهمية مرورية بالاضافه الى متابعه أعمال تطوير ورصف شارع زغلول بحى الهرم. وتواصل محافظة الجيزة تنفيذ خطة تطوير العديد من المحاور المرورية الهامة بالأحياء والمراكز والمدن فى إطار تطوير شبكه الطرق والمحاور المرورية لتسهيل حركة السير.

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