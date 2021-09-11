رسامة شمامسة وتطييب رفات الشهداء بكنيسة مارجرجس بألماظة

جدة - نرمين السيد - وعقب صلاة الصلح رسم نيافته 20 من أبناء الكنيسة شمامسة برتبة مرتل و11 آخرين برتبة قارئ. وفى السياق ذاته، صلى الأنبا أكليمندس عشية رأس القبطية 1738 (عيد النيروز) بالكنيسة ذاتها، وفى ختام العشية، طَيَّب رفات الشهداء الموجودة بالكنيسة.

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