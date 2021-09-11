إنفوجراف- الحاضر والمستقبل.. رسائل السيسى خلال جلسة حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى كلمته على هامش الجلسة النقاشية "حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل"، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أن إشكاليات الدولة فى 2011 وراء عدم احترام حقوق الإنسان.





ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز رسائل الرئيس السيسى خلال جلسة حقوق الإنسان: حضر الجلسة المستشار عمر مروان وزير العدل، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والنائب طارق الخولى عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وأيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، منى ذو الفقار، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، والكاتب إبراهيم عيسى.

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