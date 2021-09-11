حماة الوطن يثمن إطلاق السيسى استراتيجية حقوق الإنسان: نقلة حقيقية

جدة - نرمين السيد - ثمّن حزب حماة الوطن، إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.





وأكد الحزب، وفقا لبيان صحفى، أنها تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد فى مجال حقوق الإنسان فى مصر، وتتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلى المحرز خلال السنوات الماضية فى مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات فى هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وأشار الحزب، إلى أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرا بملف حقوق الإنسان فى مصر، لصون وإعلاء كرامة الإنسان المصرى، وحماية وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية، مؤكدا وجود نقلة حقيقية فى مجال حقوق الإنسان فى مصر طوال السنوات الماضية.

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