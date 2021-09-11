إنفوجراف.. توجيهات السيسى للحكومة لتعزيز حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث كلف الرئيس، الحكومة بمواصلة جهود دمج أهداف حقوق الإنسان فى السياسات العامة للدولة، وفى إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

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