مصر للطيران تسير غدا 17 رحلة داخلية و 5 رحلات شحن جوي

تسير مصر للطيران غدا الأحد ١٢ سبتمبر 17 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج وأسيوط ومرسي علم وبرج العرب، و5 رحلات شحن جوي من إجمالى 79 رحلة جوية تنقل جميع هذه الرحلات 9162 راكبا.

كانت سلطات الحجر الصحي في المطارات المصرية، بدأت اعتماد تشغيل تقنية «QR code» بديلا عن ختم معمل تحليل الـPCR للمسافرين المصريين أو الأجانب القادمين من الخارج.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه سيتم الاعتماد على QR CODE بالنسبة لتحليل الـPCR بدلًا من ختم المعمل للقادمين من الخارج، وأنه لن يتم السماح بدخول المطارات أو الموانئ المصرية البرية والبحرية بدون الشهادة الوحيدة المعتمدة المختومة بـQR CODE، موضحًا أنه لا يتم السماح بدخول البلاد لأي وافد من أي دولة حدث فيها تحورات أو طفرات للفيروس لابد أن يخضع لتحليل الحمض النووي السريع حتى لو معه شهادة PCR سلبي.