الرئيس السيسي يكشف سبب عدم إصدار قانون بشأن رعاية الدولة لأول طفلين...

توجه الإعلامى إبراهيم عيسى بسؤال، حول إمكانية إصدار قرار أو قانون من أجدل تحديد عدد الأبناء للحصول على دعم الدولة بطفلين فقط، وذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الانسان.. الحاضر والمستقبل"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قائلا: "لو كان الموضوع يتحل بالقانون كان تم إصداره من سنوات.. إذا كان الإجراء يتقاطع مع ثقافة المجتمع يتم إهدار الإجراء.. والكلام ده حصل فى دول تانية بنية القانون واحترام التشريع كانت عالية.

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "لو عملت كده الطفل الثالث مش هيروح المدرسة أو مش هيأكل كويس ولا يحصل على حقوقه الأساسية.. هناك فارق بين فكرة القرار وممارسته وآليات تنفيذه على الأرض تكون صعبة".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "لما نتكلم عن أوضاع زى كده وبنشوف تجارب الآخرين.. لتنفيذ آى مسار يمكن تنفيذه.. فيه بطاقات تموين فيها 9 و10 والناس كده تعبانة".