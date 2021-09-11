/649620/نواب-البرلمان-إطلاق-الاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان-يؤكد-حرص-الدولة-على-تعزيز-مبادئ-حقوق-الإنسان-فى-مصر-وخطوة-ممتازة-لإعلاء-كرامة-المواطن-وحمايته

أشاد نواب البرلمان باطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدين أنها تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات.

دوت الخليج يرصد تعليقات نواب البرلمان بشأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

نورا علي:خطوة ممتازة لإعلاء كرامة المواطن المصرى

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان " خطوة ممتازة " تؤكد مدى حرص الدولة المصرية على إعلاء كرامة المواطن المصرى وتحقيق تكافؤ الفرص، كما أنها بداية مرحلة جديدة للتخطيط الإستراتيجي ودفعة قوية للجهود الوطنية فى مجال تعزيز حقوق الإنسان وإعلاء حقوقه وصون كرامته وإرساء مبدأ المساواة، في ضوء المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وقالت النائبة نورا على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أنها تنطلق من رؤية وطنية وقناعة ذاتية للنهوض بحقوق الإنسان، من خلال تعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور، وترسيخاً لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع .

وأضافت رئيس سياحة النواب كما أنها تعزز حق المرأة في العمل، ودعم صحة المرأة وانخفاض نسبة الأمية والمتسربات من التعليم، وتعزيز الصحة الإنجابية، وحمايتها من العنف، بالإضافة لإعداد الخطة الوطنية للتعليم وتكثيف جهود المؤسسات الدينية لإعلاء قيم حقوق الانسان وتقديم الدعم التقني .

مي رشدي:تعزز من تطبيق المبادئ الدولية للملف الحقوقي فى مصر

أشادت النائبة مي رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإطلاق الرئيس السيسي للا ستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أنها تأتي من رؤية وطنية للنهوض بملف حقوق الإنسان فى مصر، وتؤكدا حرص الدولة المصرية على تعزيز المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، والتقارير التي تصدر عن دكاكين حقوق الإنسان المشبوهة بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر.

حقوق الانسان

وأشارت النائبة مي رشدي ، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ، ان اطلاق الدولة المصية والرئيس السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يأتي فى إطار حرص الدولة على حماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نص عليها الدستور ، إضافة إلى الاتفاقيات والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان التى شاركت مصر فى صياغتها.

عمرو درويش:تُمثل طفرة كبيرة بالملف الحقوقي فى مصر

أشاد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنشيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بانطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، مؤكدا أنها تُمثل طفرة كبيرة في ملف حقوق الإنسان بمصر.

وثمن النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، التكامل بين القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية مع الجهات المعنية، موضحا أنه سيساهم فى تخطى التحديات نحو أفق أكثر رحابة ومناخ عام يجمع أطياف المجتمع، ويؤكد حرص الدولة على تعميق مبادئ حقوق الإنسان.

وأوضح النائب عمرو درويش ، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تنطلق من رؤية وطنية وقناعة ذاتية للنهوض بالملف الحقوقي فى مصر ، وتأتس ردا على التقارير المغلوطة التي تصدر عن منظمات حقوق الإنسان المشبوهة ، من خلال تعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى شاركت مصر فى صياغتها.

حسن عمار: أداة جيدة وطموحة للتطوير الذاتي في المجال الحقوقي

أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان دليل قاطع على التزام الدولة المصرية بواجبها تجاه المواطن المصري وحرصها الشديد على انفتاح عمل المجتمع المدنى بمختلف مكوناته، انطلاقًا من وعيه الراسخ بدوره كشريك لا غنى عنه للحكومة فى خدمة المجتمع وتحقيق ما يصبو اليه من تطوير وتقدم.

وأضاف النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تنطلق من رؤية وطنية وقناعة ذاتية للنهوض بحقوق الإنسان من خلال تعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى شاركت مصر فى صياغتها.

طارق الخولي: نحن في حاجة إلى حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية

قال النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اننا نعيش مشهد جديد يدعوا إلى التأمل، حيث ان الدولة بعد تثبييت مؤسسات الدولة ومكافحة الإرهاب، اصبحت تبحث عن التطوير في حقوق الإنسان، وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف الخولي خلال كلمته في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" نحن إزاء برلمان جديد، خاض دور انعقاد وحيد، يسعى إلى تادية ادواره بشكل جيد.

وأشار النائب طارق الخولي:" الرئيس السيسي استخدم صلاحياته في الإفراج عن الشباب، وهم في حاجة ماسة للدمج المجتمعي وذلك عن طريق التشريعات التي تساعد في هذا الدمج.

ولفت إلى أن قانون الاجراءات الجنائية أيضا من القوانين الهامة التي تساهم في إرساء العدالة وحماية الشهود.

ولفت إلى أن يجب الاسراع في قانون الأحوال الشخصية والذ يعد من اهم القوانين التي تساهم في حفظ حقوق وتوفير الرعاية للمراة والطفل، حيث أننا في نحن في حاجة إلى حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية بكل ما يحمله من نقاط وبخاصة "توثيق الطلاق" لضمان حقوق المرأة والطفل”.

ونوه عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إلى أن بعض الوزرات لم تنتهي من تشكيل وحدات حقوق الانسان، وبالتالي يجب على الجميع أن يسارع في عمل هذه الوحدات وذلك لانها مسئولة عن التنفيذ والمتابعة لهذه الاستراتيجية الوطنية.