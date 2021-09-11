/649622/أسماء-الأطباء-الصيادلة-المقبولين-فى-مسابقه-مخازن-إدراة-الصيدلة-بقنا

أعتمد الدكتور راجي تواضروس صالح السيد، وكيل وزاره الصحه بقنا نتيجه مسابقه إختيار صيادله لمخازن إدارة الصيدلة بالمحافظة بعد اجتياز العديد من الاختبارات الشخصية. وتم اختيار الصيادله بعد اجتياز الامتحان الورقي والمقابله الشخصيه مع أعضاء اللجنه بعد انتهاء اللجنه المشكله من قبل مدير اداره الصيدله د أسماء مصطفى من أعمالها.

أسماء الأطباء الصيادلة المقبولين فى مسابقه مخازن إدراة الصيدلة بقنا وأعتمدت اللجنة المكونة من دكتور/ إيناس نزيه زكي مساعد مدير اداره الصيدله، ودكتور/ جورج كمال نائب مدير اداره الصيدله،ودكتور/ مروه مصطفى علي مدير التموين الدوائي، ودكتور/محمد نصر فندي مدير التفتيش الصيدلي. ويرصد دوت الخليج أسماء المقبولين في مسابقة مخازن إدراة الصيدلة بقنا ووقع الاختيار على الصيادله الحاصلون على أعلى الدرجات خلال الإختبارات التي جرت بين العديد من الصيادلة المتقدمين للإلتحاق بتلك المنصب وهم كالتالي : - دكتورة نجلاء صلاح أبو الوفا - دكتورة كاترين نشأت - دكتورة اميمه سلامة يأتي هذا في إطار حرص وزارة الصحة على حل المشاكل الخاصة بالصيادلة في كافة المحافظات على رأسها محافظات الوجة القبلي والصعيد.

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