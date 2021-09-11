رسمياً.. المقاولون يضم عماد فتحي قادم من مصر المقاصة

/649615/رسميا-المقاولون-يضم-عماد-فتحي-قادم-من-مصر-المقاصة

نجح مسؤولو نادي المقاولون العرب في التعاقد مع عماد فتحي لاعب مصر المقاصة والزمالك السابق في صفقة انتقال حر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد علاء عبد الغني المدرب العام لفريق المقاولون إلى أن ناديه تمكن من حسم التعاقد مع عماد فتحي الذي يجيد في مركز خط الوسط وتحت رأس الحربة.

يأتي ذلك بعدما فسخ اللاعب تعاقده مع مصر المقاصة لذلك نجح المقاولون في التعاقد مع عماد فتحي في صفقة انتقال حر.

ويدعم المقاولون صفوفه بناء على رغبة من عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الذي طلب تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية للظهور بشكل مميز خلال الموسم المقبل.

حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز على المقاولون العرب، بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف، في لقاء تام منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب المقاولن العرب.

وسجل الاتحاد السكندري الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء من خلال خالد قمر، وأكد الد الغندور بالهدف الثاني في الدقيقة 67، وجاء بالثالث داميون لوي في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

موقف الفريقين في الدوري

لينهي الاتحاد الموسم بالمركز السادس برصيد 48 نقطة، فيما انهى المقاولون العرب الموسم بالمركز العاشر برصيد 41 نقطة، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

تشكيل المقاولون العرب في المباراة:

حراسة المرمى: أحمد عربي

الدفاع: باسم على، محمد سمير، خالد الحسينى، حسن الشامي

الوسط: ابراهيم صلاح، عبدالرحمن فاروق، احمد كابوريا ، داودا

الهجوم: احمد حسن مكي، محمد حمدى زكى

تشكيل الاتحاد السكندري أمام المقاولون العرب:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: صبري رحيل، داميو لوي، السيد سالم، هشام صلاح

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور

خط الهجوم: أحمد راشد، خالد قمر، أحمد حجي.

نتيجة مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي

انتهت أحداث مباراة الاتحاد السكندري، وفريق البنك الأهلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، في لقاء الأسبوع الثالث والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واصل فريق البنك الأهلي خلال أحداث المباراة بالضغط والدفاع في لقاء حسم التمكن في إستمرارية الفريق بطولة الدوري المصري الممتاز، ويهرب من فخ الصقوط لدوري قسم الدرجة الثانية بالدوري المصري.