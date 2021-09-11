/649616/مع-اقتراب-العام-الدراسي-إطلاق-مبادرة-كلنا-واحد-لتوفير-مستلزمات-الدراسة-بأسعار-مخفضة

انطلقت فعاليات المرحلة التاسعة عشرة من مبادرة «كلنا واحد»، على مستوى الجمهورية، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

جاء ذلك اتساقًا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين، وحرص وزارة الداخلية على تبني المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصري.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل المرحلة االتاسعة عشرة من مبادرة «كلنا واحد»

وبتعليمات من القيادة السياسية، أطلقت وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، المرحلة التاسعة عشرة من مبادرة «كلنا واحد»، للمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، تحت رعاية رئيس الجمهورية وتزامناً مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

الداخلية تبني جسور الثقة والتعاون مع الجمهور

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة، برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقاً من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور.

توفير المستلزمات الدراسية للطلبة بأسعار مخفضة

وبمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد قامت وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة عشرة من مبادرة "كلنا واحد" للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتباراً من يوم الجمعة القادمة 8/9/2021 ولمدة شهر بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة .

تخفيضات 30%

في السياق ذاته تم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلى فروع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية «زى مدرسى – أدوات مدرسية» بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتجاوز 30%.