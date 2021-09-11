/649617/رديتي-فينا-الروح-نجوم-الوسط-الفني-يحتفلون-بتعافي-ياسمين-عبد-العزيز

فاجأت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها بنشرها أول تعليق تطمئنهم فيه على حالتها بعد سفرها لسويسرا لاستكمال علاجها، فمنذ أكثر من 50 يوما دخلت ياسمين فى أزمة صحية صعبة عقب إجرائها عملية "تكيس المبايض"، مرت فيها بمراحل عدة حتى استقرت حالتها في النهاية.

دوت الخليج يرصد رسائل نجوم ونجمات الفن المصري للنجمة ياسمين عبد العزيز بعد إعلان تعافيها.

نجوم الوسط الفني يحتفلون بشفاء ياسمين عبد العزيز

ومن ثم انهالت العديد من التعليقات من نجوم ونجمات الفن معربين عن سعادتهم بشفاء ياسمين، حامدين الله عز وجل على مرور هذه الأزمة ومؤكدين انتظارهم لعودتها مرة ثانية إلى حياتها الطبيعية والساحة الفنية.

فكتبت الفنانة بدرية طلبة: "قلبي قلبي قلبي.. رديتي فينا الروح، حمدالله على سلامتك يروحي الحمدلله ترجعلنا بالسلامة".

وعلقت النجمة ياسمين صبري قائلة: "حبيبتي يا ياسمين وحشتينا.. وألف حمد الله على سلامتك".

وقال الفنان محمد محمود عبد العزيز: "الحمدلله طمئنتيني وطمئنتي ناس كتير أوي عليكي وترجعي بألف مليون سلامة إن شاء الله.. والدنيا كلها في انتظارك".

وأعربت النجمة منى زكي عن اشتياقها لها قائلة: "ياروح قلبي ربنا يرجعك بالسلامة وتبقي زي الفل.. وحشتيني أوي أوي".

كما علق الفنان شريف منير بشخصية عبد الله في مسلسل «ونحب تاني ليه» قائلًا: "ألف سلامة عليكي يا غالية.. صديقك عبد الله الروبي".

وكتبت غادة عبد الرازق: "بعد الشر عنك حبيبتي.. ربنا يشفيكي ويرجعك بالسلامة لكل الناس اللي بتحبك ويخليكي لأولادك وأهلك يارب.. كلنا بنحبك".

فيما علق الفنان محمد رجب قائلًا: "ألف حمد الله على سلامتك.. وترجعي أحسن من الأول".

نادية الجندي توجه رسالة لياسمين عبد العزيز بعد تعافيها

ونشرت النجمة الكبيرة نادية الجندي صورة ياسمين عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» وعلقت عليها قائلة: "ألف ألف حمد الله على سلامتك يحبيبتي.. إن شاء الله ترجعي لبلدك وفنك وجمهورك في أقرب وقت، والحمد لله أنك بقيتي بخير ربنا يحفظك من كل شر، تمنياتي لكي بالشفاء العاجل ودوام الصحة والنجاح".

أول تعليق لياسمين عبد العزيز منذ مرضها

هذا وقد حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز في أول ظهور لها منذ مرضها على طمأنت جمهورها عن حالتها الصحية مشيرة إلى تعافيها، وتوجهت بالشكر لها على دعمها ومساندتها طوال تلك الأزمة.

نشرت ياسمين عبد العزيز فيديو عبر حسابها الخاص بموقع انستجرام، به مجموعة من الصور التي مرت بها خلال فترة مرضها، مستعينة بأغنية هنعيش للفنانة إليسا، وعلقت عليه قائلة: “جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدًا، الحمد لله أنا بقيت كويسة، وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المره اللي عدت عليا”.

ياسمين عبد العزيز تعلن تعافيها

وتابعت ياسمين عبد العزيز، قائلة: ““كفايه إني اقول لكم إني حقيقي شوفت الموت وكان قريب جدًا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبه ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه علي خير الحمد لله”.

ياسمين عبد العزيز تشكر الجمهور على دعمهم

وتوجهت ياسمين عبد العزيز بالشكر لجمهورها ومسانديها في أزمتها، قائلة: “كلمة شكرًا قليله قوي عليكم وعلى حبكم أنا بحبكم جدًا، وحقيقي أنا عاجزه إني أرد لكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم... بشكر ربنا وشكرًا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي”.

أزمة الفنانة ياسمين عبد العزيز الصحية

الجدير بالذكر أنه أجرت ياسمين عبد العزيز منذ فترة قليلة جراحة في مصر على يد الطبيب سامح زكي في مستشفى السلام الدولي، لإزالة الأكياس التي يُطلق عليها في الطب "أكياس الشوكولاته"، وأكتشفت بعد الجراحة أن هناك مضاعفات اضطرت على إثرها دخول غرفة العمليات مرة أخرى لتصحيح الأمور، لكنها بتسمم في الدم مما أدى إلى دخولها غيبوبة تامة لمدة تزيد عن 14 ساعة حتى الآن، وساءت حالتها الصحية إلى حد الخطورة، ثم بعد بدء تعافيها انتقلت ياسمين عبد العزيز لسويسرا لإستكمال رحلة علاجها.