/649621/الأهلي-يحيي-ذكرى-رحيل-الأب-الروحي--صالح-سليم

حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلى، على إحياء ذكرى ميلاد الأسطورة الكروية صالح سليم، التي تحل اليوم، حيث نشرت صورة للراحل عبر “انستجرام”، وكتبت فى تعليقها عليها: "رحل ولكن لن يُنسى أبدًا عيد ميلاد سعيد لأسطورة صالح سليم”.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعد أسطورة الأهلى فى فترة الستينيات "صالح سليم" أبرز الرياضيين فى تاريخ مصر الذين نجحوا فى عالم السينما بدوره فى فيلم "الشموع السوداء"، الذى شهد على موهبته الفنية، لكنه تعرض لنقد شديد من أصحاب الأقلام السواء نقاد أو سينمائيين ما جعله يرفض استكمال مشواره فى السينما مكتفيا بـ3 أفلام فقط هم "السبع بنات، الباب المفتوح، الشموع السوداء".

سجل صالح سليم 101 هدف في حياته الكروية، منهم 9 أهداف سجلها خلال فترة احترافه في النمسا مع فريق جراتس، و 92 هدفاً أحرزهم مع النادي الأهلي في بطولتي الدوري والكأس.

صفقات الاهلي

واستمر النادي الأهلي في مواصله تدعيم صفوف الفريق بالصفقات حيث اتم التعاقد مع كريم فؤاد قادماً من نادي النجوم وحسام حسن قادماً من نادي سموحه السكندري ولمده 5 مواسم قادمه.

واختتم الأهلي موسم إنتقالاته الإستثنائي بالتعاقد مع اللاعب مصطفي البدري قادماً من نادي الإنتاج الحربي لمده خمس سنوات.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.