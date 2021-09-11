/649623/خالد-أبوالوفا-اطلاق-الاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الانسان-تؤكد-تطوير-سياسات-الدولة-تجاه-الملف-الحقوقي

قال النائب خالد ابو الوفا عضو مجلس الشيوخ ، أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

وأشار النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ،إلى أن الإستراتجية تهدف إلى تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

وأضاف النائب خالد ابو الوفا، أن مدة الإستراتيجية 5سنوات تنتهي عام ٢٠٢٦، تستهدف البناء على المبادرات الصحية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين كما تسعى إلى تعزيز الأمن الغذائي، مشيرا إلى أنها تهدف أيضا لإصدار قانون لضمان إتاحة تداول المعلومات وحرية التعبير والتجمع السلمى بكافة صوره واحترام الحريات الدينية، فضلا عن الحقوق الثقافية التى تلتزم الدولة بدعمه.

حقوق الانسان فى مصر

هذا وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

واوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.