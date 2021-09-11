مفاجأة..أشرف صبحي اجتمع مع التوأم ورفضهما مجاهد

/649629/مفاجأةأشرف-صبحي-اجتمع-مع-التوأم-ورفضهما-مجاهد
كشف مصدر مقرب من حسام حسن المدير الفني الحالي لفريق الاتحاد السكندري عن مفاجأة من العيار الثقيل فيما يتعلق بمفاوضات الاتحاد المصري لكرة القدم للتعاقد معه.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وأكد المصدر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتمع مع حسام حسن في الأيام الماضية وقبل إعلان التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش.
وأشار المصدر إلى أن وزير الرياضة ناقش مع التوأم في جلسة بينهما كل التفاصيل الخاصة بتواجده على رأس تدريب المنتخب وخطة العمل للمرحلة المقبلة.
وشدد المصدر على أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة للجبلاية هو الذي رفض التعاقد مع التوأم بعد جلسة الوزير وأقنع الأخير بأن وجود حسام حسن لن يفيد وضرورة التعاقد مع مدير فني أجنبي.
وأوضح المصدر أن حسام حسن غاضب بشدة من أحمد مجاهد بسبب ما حدث معه ويرى أن الأمر لا يقل عما حدث مع حسن شحاتة بعد الاتفاق معه هو الآخر قبل أن يتم التراجع عن الأمر.
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