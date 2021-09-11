/649630/رسائل-التنمر-كلمة-السر-وراء-فقدان-ندى-رحمي-80-كيلو-من-وزنها

صدمت الفنانة الشابة ندى رحمي متابعيها بعدما ظهرت مع الإعلامي شريف عامر وهي فاقدة لكثير من وزنها، وبدت بشكل أنحف بكثير مما كانت تبدو عليه إثر إجراءها عملية تكميم معدة، جعلتها تخسر 80 كيلو.

دوت الخليج يكشف السر وراء إجراء الفنانة ندى رحمي لعملية تكميم.

ندى رحمي تتعرض لوصلة من التنمر بسبب وزنها

وتحدثت ندى رحمي خلال الحلقة عن التنمر التي كانت تتعرض له بسبب وزنها الزائد والرسائل الموذية التي كانت تتلقاها، فقالت: "أنا قررت أخس عشان نفسي وصحتي ثم كلام الناس لأن أنا كان بيجيلي مسدچات على انستجرام كلام اللي ينفع منه يتقال على التليفزيون أنتي بيطلعوكي في التليفزيون ازاي".

وتابعت قائلة: "بيقولوا في التعليقات أنتي بتنامي على سرير زينا ولا بتنامي على صب.. أنتي بتروحي عند منجد، ومينفعش أرد علشان الاسكرين شوت، فقررت إن تمام أنتو شايفين إن ملامحي مش كويسة، وهبقي كويسة لو خسيت.. فحاضر هخس".

ندى رحمي تجري عملية تكميم

كما كشفت ندى رحمى عن كواليس عملية التكميم فقالت " العملية دي بتتعمل منظار فانت كل اللي فى بطنك بيظهر على الشاشة وكان معايا حد صديقي ودكتور كان بيصور الشاشة ،وماما واقفة برا بتحتضر خلاص، وراح واخد الموبايل وطلع لماما قالها بصي أمعاء بنتك ليه امبارح قبل العملية تاكل كرنب كنت واكلة محشي بقى".

وأضافت "أصل أنا الدكتور قالي ندى كلى علشان أنتِ المدغ هيوحشك مش الأكل فروحت مطعم تركى كلت برقم، أنا كان فيه علاقة فلسفية بيني وبين الأكل".

وأشارت ندى رحمى، إلى أنها راضية عن وزنها الآن بعد إجراء العملية، رغم وجود بعض الشخصيات التي كانت تقول لها إن وزنها السابق كان يجعلها أكثر جمالاً.

ندى رحمي ترغب في تجسيد تجربتها في عمل فني

ولفت ندى رحمى، إلى استعدادها لتقديم دور فنى تجسد خلاله تجربة فقدان الوزن، مشددة على أن الوزن الزائد كان يجعلها في حالة عصبية مستمرة، وتابعت: "أنا لو مليش رزق مكنتش خرجت من عملية تكميم المعدة حية.. أنا ليا رزق في الشغلانة دى".