رشا فايز: إعلان عام ٢٠٢٢ عاماً للمجتمع المدني ترسيخاً وإعلاءاً لمبادئ حقوق الإنسان

/649631/رشا-فايز-إعلان-عام-٢٠٢٢-عاما-للمجتمع-المدني-ترسيخا-وإعلاءا-لمبادئ-حقوق-الإنسان

قالت النائبة رشا فايز، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إعلان عام ٢٠٢٢ عاماً للمجتمع المدني ترسيخاً وإعلاءاً لمبادئ وأهداف حقوق الإنسان، إضافة إلى أنه إلتزاماً من الدولة المصرية والقيادة السياسية بما ورد بالاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

وأكدت النائبة رشا فايز، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تهدف لتعميق معاني الجمهورية الجديدة، وتمثل حدث غير مسبوق وفريد فى تاريخ الدولة المصرية، وتؤكد أن الجمهورية الجديدة قُوامها الرئيسي هو بناء الإنسان المصري، والإهتمام بكل قضاياه، وهو مايتضح من خلال محاورها الأربعة وهي: الحقوق المدنية والسياسية، ثم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن. والمحور الرابع يتعلق بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

حقوق الإنسان فى مصر

وأشارت النائبة رشا فايز عضو مجلس النواب، أن الاستراتيجية تستهدف كل حقوق المواطن المصري، وتخاطب جميع المواطنين في كل الملفات، ويُعد تمثيل العديد من الجهات في اللجنة الدائمة ضمانًا حقيقيًا للبدء في إصلاح كل الملفات بالتزامن مع بعضها البعض، وتأتي لِزامًا علي جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى أن تتكاتف من أجل تكوين شراكات مميزة لتفعيل حقيقي للإستراتيجية.

هذا وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

واوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.