جدة - نرمين السيد - وتناول فيديو اليوم "لباس التقوى" معناه ومغزاه، حيث تحدث الحق سبحانه وتعالى قائلا "ولباس التقوى ذلك خير"، وقال بعض المفسرون إن لباس التقوى هو خشية الله، وقال البعض الآخر هو الإيمان والعمل الصالح.
وأمر الله أن نتقيه فى أقوالنا وأفعالنا فقال "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا" و"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ".
والتقوى كما عرفها الإمام على -رضى الله عنه- هى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، وسمى المتقون بهذا الاسم لأنهم يتقوا ما لم يتقيه غيرهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- مقال لباس التقوى لـ وزير الأوقاف ضمن سلسلة مقالات التجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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