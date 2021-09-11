جدة - نرمين السيد - تلقت غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية، شكاوى من المواطنين بوجود خطورة داهمة بثلاث عقارات بشارعى ابن سندر وابن سيدون. تبين من الفحص أن العقارات المشار إليها، وهى كل من العقار 1 بشارع ابن سندر، والعقارين 2 و4 بشارع ابن سيدون، بناء قديم، صادر بشأنها قرارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. إزالة أجزاء خطرة من 3 عقارات بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.