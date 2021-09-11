غدا.. مصر للطيران تسير 57 رحلة دولية

جدة - نرمين السيد - تسير شركة مصر للطيران، غدا الأحد، 79 رحلة جوية، بينها 57 رحلة دولية إلى كل من بغداد، عمَان، أربيل، دبى، الكويت، ندجامينا، لاجوس، تونس، الدوحه، أثينا، مدريد، دوسلدورف، لندن، نيويورك ميلانو، روما، باريس، أبوجا، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، موسكو، أبوظبى، بروكسل، برشلونة، فيينا، ميونيخ، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبى، عنتيبى، أسمرة، أديس أبابا.





وتسير مصر للطيران، اليوم السبت، 63 رحلة دولية من إجمالى 84 رحلة جوية تنقل جميع هذه الرحلات 11 ألف راكب. وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل «PCR» بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات. ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من «اليابان - الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت»، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات «شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا» فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

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