173 رحلة جوية تنقل 26 ألف راكب إلى مختلف دول العالم

جدة - نرمين السيد - وتتوجه الرحلات إلى عدة وجهات دولية وداخلية، منها، لندن، نيويورك، مونتريال، باريس، إسطنبول فيينا أديس أبابا، روما فرانكفورت، كوبنهاجن أربيل ميلانو قازان إنجمينا، موسكو، بوخارست، أمستردام الدوحة أربيل أبوجا بيروت، أبوظبى، دبى الشارقة، البحرين، أثينا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث يتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

وتراعى المسافات بين المسافرين المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى.