إنفوجراف.. السيسى يتحدث عن حقوق المواطنة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاج السيسى، إن جميع الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات.





وأشار الرئيس، خلال كلمته فى فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، إلى أن الدستور يكفل استقلال السلطة القضائية باعتبارها وسيلة الإنصاف الأساسية التى تضمن الإنفاذ الفعلى لكافة الحقوق وتزخر البنية التشريعية المصرية بالعديد من الضمانات اللازمة لتعزيز واحترام حقوق الإنسان. كما أكد الرئيس أن كل ما يتم طرحه من نقاشات نجريها مع أعضاء الحكومة يكون هدفنا الأول توفير الحياة الكريمة للمواطنين، متابعا: "عندما استمع إلى شكوى من سيدة بأنها تقطن هى و4 أبناء فى غرفة بدون سقف، فأين حقوق الإنسان وأين حق الطفل هنا؟ فالقضايا التى تواجهنا كثيرة ومتجذرة والتحديات عميقة، ونحن نسعى لتجاوز كل تلك التحديات من خلال بناء جسور من الثقة بين الدولة والمواطن، ليتأكد المواطنون أن الدولة قادرة على العبور من كل تلك التحديات"، مشددا على أن الدولة المصرية تستطيع أن تتجاوز التحديات بمعدلات غير مسبوقة .

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