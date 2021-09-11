إنفوجراف.. السيسى يؤكد احترام المعتقدات وشعائر الآخرين

جدة - نرمين السيد - شدد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى كلمته على هامش الجلسة النقاشية "حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل"، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، على ضرورة احترام الآخرين ومعتقداتهم وشعائرهم.





ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات الرئيس حول احترام المعتقدات:- حضر الجلسة المستشار عمر مروان وزير العدل، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والنائب طارق الخولى عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وأيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، منى ذو الفقار، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، والكاتب إبراهيم عيسى.

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