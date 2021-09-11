صور.. إزالة إشغالات الباعة الجائلين بمنطقة مقابر العامود بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقالت المهندسة سحر شعبان رئيس الحى، إنه جرى خلال الحملة إزالة الإشغالات بطول الشارع وأمام عيادة الجلدية، فضلا عن إزالة سقيفه كبيرة، والتحفظ على 30 مقعدا، و15 حاجزا أسمنتيا للسيارات.
وشددت على عدم السماح بتواجد أى فروشات للأغنام على سور المقابر احتراما لحرمه الموتى والمقابر، وأنه سيتم الضرب بيد من حديد عند معاودة أى إشغالات.
وكلفت رئيس الحى، الأجهزة المختصة بالمتابعة الدورية لعدم معاودة أى إشغالات مجددا، مؤكدة أن الحملات مستمرة بحى غرب لفرض الانضباط.
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