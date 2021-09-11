حريق محدود في فرع الأهلي بمدينة نصر

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق محدود بفرع النادي الأهلي بمدينة نصر، نشب في غرفة الزراعة بسبب وجود بنزين وسولار الخاص بالجرار الزراعي.

وأخطرت إدارة النادي غرفة الحماية المدنية بالقاهرة بنشوب حريق بمقر النادي الاهلي بمدينة نصر، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتمكنت من إخماده بسرعة كبيرة.

وفى يونيو الماضى، استلمت نيابة قصر النيل، تقرير المعمل الجنائى حول حريق شب فى فرع النادى الأهلى بالجزيرة، حث جاء التقرير بأنه لا شبهة جنائية فى الحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحريق شب داخل ملعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى القديم الذى يتم هدمه خلال الفترة الحالية، بسبب الشروخ الموجودة فيه، والتى تهدد استمراره فى الجزيرة.

وجاء اشتعال الحريق، أثناء هدم المدرج القديم، حيث قام العمال الذى يقومون بتقطيع الحديد الخاص بالمدرج، باستخدام لحام الأكسجين، مما تسبب فى اشتعال النيران بالمدرج.

وشب حريق محدود فى المدرج القديم باستاد مختار التتش، أثناء عملية إخلائه تمهيدا لهدمه، وفقا لقرار مجلس الإدارة، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية، التى دفعت بسياراتى إطفاء، ونجحت فى إخماد الحريق، والسيطرة على الموقف تماما ، ولم يسفر الحادث عن وقوع أية خسائر أو إصابات.