منهجية خطاب الرئيس.. « الأكثر تأثيرًا» والمعبر عن سياسات البلاد.. السيسي ينحاز للمواطن البسيط ويبحث عن الأفضل

/649643/منهجية-خطاب-الرئيس--الأكثر-تأثيرا-والمعبر-عن-سياسات-البلاد-السيسي-ينحاز-للمواطن-البسيط-ويبحث-عن-الأفضل

انطلاقًا مما يشغله الرئيس من موقع تنفيذي، فهو يمثل المكانة العليا فى مجال التعبير عن سياسات البلاد، وفى ضوء التحليل الدقيق للخطاب الرئاسي فهو يركز بشكل دائم على عناصر متعددة أهمها تحقيق التنمية المستدامة والتمكين الشبابي وتعزيز دعائم الاستقرار.

دوت الخليج

أبرز الملامح الرئيسية حول الخطاب الرئاسي

ووفقًا لما تعمتده منهجية الخطاب الرئاسي، فإنه يعمد إلى التحليل الدقيق للموضوعات ولا يفوت الفرصة نهائيًا عن إبداء الرأى والتعبير فى أى موضوع يشغل الرأى العام.

الرئيس السيسي خلال مؤتمر اليوم الذى انعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أكد أن أبناء مصر يستحقون الأفضل دائمًا، مؤكدًا على مواصلة الجهود لضمان صون كرامة المواطن المصري.

التشاركية والتشاور.. سمة أساسية فى خطاب الرئيس

التشاركية والتشاور هى سمة أساسية اعتمد عليها دائمًا الخطاب السياسي لرئيس الجمهورية، وهو ما أشار إليه بشأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى جاءت فى سياق تشاركي وجهود حثيثة بذلتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

ومنذ تولى السيسي رئاسة مصر، وهو يعتمد دومًا فى خطابه على التأكيد التام بالمساواة فى الفرص والتشديد على أن الجميع أمام القانون سواء، وهو ما صرح به مجددًا اليوم، حيث قال:" يكفل الدستور استقلال السلطة القضائية باعتبارها وسيلة الإنصاف الأساسية التي تضمن الإنفاذ الفعلي لكافة الحقوق وتزخر البنية التشريعية المصرية بالعديد من الضمانات اللازمة لتعزيز واحترام حقوق الإنسان "فالجميع أمام القانون سواء".

خطاب الرئيس.. تأكيد دائم على أهمية المشاركة المجتمعية

وفى أغلب الخطابات الرئاسية السابقة ظل الباحثون يركزن على المسكوت عنه فى الخطاب، وهو الذى يمثل فى الإغلب مناطق وعرة صعبة فى الطرح والاستجابة، وهو ما لم يحدث منذ تولى الرئيس السيسي رئاسة مصر، إذ اقتحم بجرأة كل الملفات المركزية والتى يأتي على رأسها ملف الإسكان والزيادة الرهيبة فى أعداد السكان.

ووفقًا لما أشار إليه العديد من المحللين السياسيين، فإن الخطاب الرئاسي ينطوي على أنه دائمًا يكون الأغلب تأثيرًا، إذ يتفاعل معه المجتمع قبل إصدار قرارت تنفيذية وهو ما حدث فى أكثر من موضوع مثل الدعوة إلى المشاركة فى زيادة مخزون صندوق دوت الخليج، أو المشاركة فى مشروع قناة السويس الجديدة.

يرى السيسي وبشكل واضح المجتمع المدني شريك أساسي فى التنمية، وهو ما ردده اليوم مجددًا حيث قال:” المجتمع المدني مهم في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشر الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع، وتشجيع ثقافة العمل التطوعي والإسهام في جهود مكافحة التطرف والتوجهات المناهضة لقيم مجتمعنا المصري”.