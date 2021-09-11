/649618/كشف-غموض-مقتل-تاجر-مخدرات-بسبب-مشاكل-المال-الحرام-بالمنوفية

نجحت اليوم السبت أجهزة البحث الجنائي في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالمنوفية وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية بالعثور على جثة (أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية) طافية بأحد المجاري المائية بدائرة المركز بكامل ملابسها وبها عيار نارى بالظهر.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثة الأشخاص بالمنوفية

تفاصيل الواقعة

تم تشكيل بحث برئاسة مديرية أمن المنوفية أسفرت جهوده عن أن المجنى عليه من ذوى المعلومات الجنائية فـى مجال تجارة المواد المخدرة وعقب الإفراج عنه قام بترك محل إقامته والذهاب لإحدى المزارع ما بين دائرتى مركز شرطة قويسنا، الباجور؛ لمزاولة نشاطه الإجرامي بالاشتراك مع شخصين - لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة المركز، وتبين أنهما وراء إرتكاب الواقعة.

وبعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بحوزته (مبلغ مالي - هاتف محمول)، وضبط الآخر أثناء قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية بحوزته (هاتف محمول).

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهما أمام جهات التحقيق، اعترفا بارتكابهما الواقعة وقررا حدوث مشادة كلامية بينهما وبين الضحية لخلافات مالية خاصة بنشاطهم الإجرامي، قام على إثرها أحدهم بإطلاق عيار نارى من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المجني عليه فأودى بحياته وقاما بنقله بالسيارة قيادة المتهم الآخر للتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور، وأضافا أن المبلغ المضبوط بحوزة أحدهم من متحصلات بيع المواد المخدرة والهواتف للتواصل مع عملائه والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.