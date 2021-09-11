/649634/النائب-عاطف-كعربان-يعلن-توصيل-مياه-الشرب-للمناطق-المحرومة-بقري-المنشأة-بمحافظة-سوهاج

أكد النائب عاطف عثمان كعربان،عضو مجلس النواب عن دائرة المنشاة بمحافظة سوهاج،انه سيتم توصيل مياه الشرب والصرف الصحى بجميع المناطق المحرومة من المياه بقري مجلس قروي روافع العيساوية.

دوت الخليج يرصد تعليق عاطف كعربان بشأن ادخال مياه الشرب لقري سوهاج

مياه الشرب بسوهاج

وقال النائب عاطف كعربان، عضو مجلس النواب، أنه تم تحديد ورصد هذه المناطق وتسليمها لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي (حياه كريمة ) بالتنسيق مع السيد خالد خضير الجميلي رئيس مجلس قروي روافع العيساوية.

حياة كريمة

وطالب النائب عاطف كعربان من الحكومة بصفة عامة ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اعطاء اولوية قصوى لتطوير مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب بمختلف مدن وقرى المنشاة خاصة أن هناك مشكلات داخل القرى والمناطق النائبة على نطاق محافظة سوهاج.

كما طالب باعطاء أولوية قصوى لتنفيذ المبادرة التاريخية " حياة كريمة " التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى بقرى وريف محافظة سوهاج، مؤكداً ان تنفيذ هذه المبادرة سيحقق حياة أفضل للمواطنين الذين يبلغ عددهم 58 مليون مواطن يقطنون القرى والريف المصرى على مستوى الجمهورية.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

هذا وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

واوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.