/649635/اعلام-النواب-قوافل-ابواب-الخير-تعكس-حرص-القيادة-السياسة-علي-تحسين-حياة-المواطنين

قالت النائبة امل سلامة ، عضو لجنة الاعلام بمجلس النواب ، إن ﻿قوافل أبواب الخير التي اعدها صندوق دوت الخليج بالتعاون مع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني؛ وتوزيعها حاليا علي الفئات الاولي بالرعاية في جميع المحافظات؛ تعكس حرص القيادة السياسية علي تحسين مستوى معيشة المواطنين المصريين، والعمل علي تمكينهم اقتصاديا.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة أمل سلامة بشأن قوافل ابواب الخير

صندوق دوت الخليج

وأكدت النائبة امل سلامة في بيان صحفي اليوم ، أن مبادرة قوافل (ابواب الخبر) تجسد نموذجا للشراكة الناجحة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتوفير الدعم المستمر للأسر الأولى بالرعاية؛ لافتة الي أن "أبواب الخير" هى القافلة الأكبر على مستوى العالم التي تحتوى علي مواد غذائية ومستلزمات لمواجهة فيروس كورونا؛ دخلت بها القافلة موسوعة الأرقام القياسية جينيس".

موسوعة جينيس

وأشارت الي ان الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على مد شبكة العمل الخيرى والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتحسين معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة للفقراء وكذلك المناطق الأكثر احتياجاً وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم في مختلف الخدمات، مشيدة باستفادة مليون أسرة على مستوى الجمهورية وكذلك استهداف حوالي ٥ مليون مواطن من خلال العمل الخيرى.

قوافل ابناء الخير

واوضحت النائبة امل سلامة أن الدولة تقوم بجهود لا حصر لها لتوفير حياة كريمة للمواطنين المصريين لعل ابرزها مشروع تطوير الريف المصري الذي يستهدف تحسين خدمات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي لنحو 60 مليون مواطن في القري بتكلفة قد تتجاوز ال 700 مليار جنيه.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد قبل عدة ايام اطلاق قافلة (ابواب الخير) و التي جاءت بالتعاون بين صندوق دوت الخليج ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة و18مؤسسة مجتمع مدني.