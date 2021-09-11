/649636/بيراميدز-يتوصل-لاتفاق-مع-إيهاب-جلال-لتدريب-الفريق

توصل مسؤولو نادي بيراميدز لاتفاق مع إيهاب جلال المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي لتولي تدريب الفريق خلال الفترة الحالية خلفا لليوناني تاكيس جونياس الذي وجه له مسؤولو بيراميدز الشكر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعقد مسؤولو نادي بيراميدز جلسة مع إيهاب جلال وقع خلالها المدير الفني على عقود تدريب الفريق لمدة موسمين بعد الاتفاق على كافة الشروط.

وكان إيهاب جلال قاد الإسماعيلي للبقاء في الدوري بعد بداية ضعيف للفريق للمسابقة، وقاد الفريق في 19 مباراة، فاز في 9 مباريات، وخسر ثلاث مباريات، وتعادل في سبع مباريات.

وكان جلال مرشح في الوقت ذاته لقيادة المنتخب الوطني قبل أن يتم التراجع عن الأمر والتعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش لتدريب الفراعنة.

ونجحت إدارة الإسماعيلي في إبرام سلسلة من الصفقات القوية في الفترة الأخيرة لتلبية طلبات إيهاب جلال واستمراره مع الفريق.

واحدة ببطولة كأس مصر

وفاز الإسماعيلى خلال تلك المواجهات فى 8 مباريات، وخسر فى ثلاثة فقط ولم يحقق أى تعادل.

وسجل لاعبو الدراويش خلال تلك المباريات 21 هدفاً بينما إستقبلت شباك الفريق 11 هدفاً.

كما حافظ محمد فوزى حارس الفريق الأساسى على شباكه نظيفة فى 3 مباريات.

واستطاع الإسماعيلى تحقيق فوزاً عريضاً على فريق سموحة السكندرى فى الجولة السابقة ببطولة الدورى العام المصرى.

حين فاز عليه بثلاثية نظيفة أحرزها مهاجمو الفريق الثلاثة بينسون شيلونجو وفخر الدين بن يوسف وشكرى نجيب.

يذكر أن هداف الدراويش هذا الموسم هو المهاجم التونسى فخر الدين بن يوسف برصيد 9 أهداف

ويليه شكرى نجيب برصيد سبعة أهداف، بينما يعتلى جناح الفريق أحمد مدبولى صدارة صانعى الأهداف.

منتخب مصر

الجدير بالذكر أن حقق المنتخب الوطني تعادلا هاما أمام الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.

وشهدت المباراة بين الفريقين طرد عمر جابر في الدقيقة 75 من أحداث اللقاء الأمر الذي أضعف خط الوسط بجانب إصابة أحمد توفيق الظهير الأيمن قبل أن يسجل مهاجم الجابون هدف فريقه من نفس الجهة.