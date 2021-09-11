/649639/شحاته-أبو-زيد-الاستراتيجية-الوطنية-ترسخ-ما-تقوم-به-الدولة-لدعم-حقوق-المرأة-والطفل-والشباب

أشاد النائب شحاته أبو زيد، عضو مجلش النواب،باطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للإستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أنها تهدف إلى تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فضلا عن أنها ترسخ ما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

دوت الخليج يرصد تعليق شحاته أبو زيد بشأن اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

وأشار النائب شحاته أبو زيد، عضو مجلس النواب،فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

حقوق الانسان فى مصر

وأضاف النائب شحاته أبو زيد، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أنها تنطلق من رؤية وطنية وقناعة ذاتية للنهوض بحقوق الإنسان، من خلال تعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور، وترسيخاً لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع .

هذا وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

واوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.