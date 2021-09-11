/649640/أحمد-نشأت-منصور-الاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان-وثيقة-هامة-للمصريين-بالجمهورية-الجديدة

قال النائب أحمد نشأت منصور، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة، تعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، موضحا أن الدولة المصرية تسعى إلى تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات التي قد تواجه المواطنين.

تحيامصر يرصد تعليق أيمن نشأت منصور بشأن اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأضاف النائب أحمد نشأت منصور، عضو مجلس النواب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، ان الرئيس السيسي اثناء فترة حكمة أهتم بكافة المجالات والارتقاء بكافة الحقوق بمناحي الحياة، فكان الاهتمام بالتعليم عن طريق التوسع في انشاء المدارس وتطوير المدارس لتوفير تعليم جيد للطلاب ، كما ان أزمة كورونا بعثت رسالة هامة عندما اهتمت مصر بعودة ابنائها العالقين من الخارج، حيث أن الدولة لا تترك ابنائها في أزماتهم مهما كانت الظروف المحيطة، وهذه الرسائل لها أثر كبير في نفوس المواطنين وتترك انطباع أن الدولة مهتمه بهم .

ولفت عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب النائب أحمد نشأت منصور، أن الدولة المصرية قطعت شوط كبير في الاهتمام بحقوق الانسان، وتاتي هذه الاستراتيجية لتؤكد هذا الأمر، منوها إلى أن مصر احترمت دائما كافة المعاهدات والالتزامات التي تتعلق بحقوق الانسان.

وتطرق النائب أحمد نشأت منصور إلى أن كل الادعاءات التي صدرت من المنظمات المشبوهة تجاه ملف حقوق الانسان وانتقادهم الدائم كانت مبنية دائما على مصادر كاذبة عارية تماما من المصداقية.

واشار عضو لجنة حقوق الانسان أن حديث الرئيس السيسي اليوم خلال احتفالية اطلاق اول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، يؤكد عصر الجمهورية الجدية التي دخلت فيه مصر، والدولة الوطنية التي تبذل جهود متواصلة لصون كرامة المواطن المصري وكفالة حقوقه.