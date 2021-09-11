/649641/كارتيرون-يحسم-قراره-بشأن-عودة-عمر-جابر-للزمالك

كشف مصدر بالجهاز الفني لفريق الزمالك عن رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لفكرة ضم مع عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في الموسم المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويخطط الزمالك لإبرام صفقة تبادلية مع بيراميدز في الفترة الحالية ولم يتم الاتفاق على تفاصيلها وعرض مسؤولو الأخير اسم عمر جابر على الأبيض.

وأضاف المصدر أن باتريس كارتيرون رفض عودة اللاعب لعدم اقتناعه بمستوى عمر جابر بعد متابعة بعض المباريات له ويرى أنه لاعب غير مفيد حال ضم الصفقة.

ويتمسك كارتيرون بالحصول على خدمات الثلاثي نبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور وعبدالله السعيد من صفوف فريق بيراميدز.

محمود شبانة

وكان الزمالك قد نجح في التعاقد مع محمود شبانة قادمًا من أسوان.

وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في مران أمس ، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد أداء تدريبات خفيفة في مران أمس.

تفاصيل تدريبات الزمالك أمس

ووضع فرناندو مدرب الأحمال فقرات خاصة للتركيز على الناحية البدنية وأداء بعض التدريبات التي تهدف إلى زيادة معدلات اللياقة للاعبين.

وجاء قرار الجهاز الفني بعدما كان مران الفريق أمس الخميس خفيفا عقب عودة اللاعبين من الراحة يوم الأربعاء بسبب تلقي لقاح فيروس كورونا.

ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة أسوان بنصف نهائي كأس مصر والمقرر لها ٢ أكتوبر المقبل.

كارتيرون

ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.

وكان الزمالك أعار مهاجمه الصاعد أسامة فيصل إلى صفوف البنك الأهلي لمدة موسم بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.