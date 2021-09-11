/649644/أول-تعليق-من-حودة-بندق-بعد-تعرضه-لحادث-سير-مفجع

وجه مطرب المهرجانات والمغني الشعبي حودة بندق، في أول تعليق له بعد تعرضه لحادث سير مفجع، رسالة شكر وامتنان لكل من بادر بالسؤال والاطمئنان عليه، داعيًا الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل.

دوت الخليج يرصد أول تعليق من المغني الشعبي ومطرب المهرجانات حودة بندق بعد تعرضه لحادث سير.

حودة بندق يوجه الشكر لمتابعيه بعد تعرضه لحادث سير

كتب بندق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "الحمد لله رب العالمين، قدر الله وما شاء فعل، اللهم أجرنا في مصيبتنا، واخلف علينا خيرًا منها، الحمد والشكر لله في السراء والضراء، ألف شكر لكل اللي سأل عني، الله يشفي كل مريض وما نسأل على بعض في شر أبدًا، الله يتم شفايا على خير".

ومن ثم انهالت التعليقات من متابعيه ومحبيه متمنين له الشفاء العاجل والرجوع إلى الساحة الفنية عن قريب.

حودة بندق يتعرض لحادث سير مأسوي

كان مطرب المهرجانات محمود محمد، الشهير إعلاميًا باسم «حودة بندق»، تعرض إلى حادث سير على الطريق الدائري، بصحبة مدير أعماله أحمد الطحاوي أثناء توجههم إلى بنها لإحياء حفل هناك، وذلك بعد سقوط صندوق من أعلى مقطورة تسير أمامهم مما تسبب إلى انقلاب سيارتهم.

تطوارت الحالة الصحية لـ حودة بندق

وفي التقارير الأولى التي أصدرتها المستشفى تبين أن حودة بندق يعاني من كسور وجروح بليغة وكدمان متفرقة في جميع أنحاء جسمه، كما كشف مصدر مقرب للفنان في إحدى التصريحات الصحفية بأن حودة بندق أصيب بجرح قطعي فوق العين، وأخر في الخد، كما كان الزجاج يملأ يديه ولكن بفضل الإسعافات الأولية تم السيطرة على الحادثـ،، كما كشف صديقه أبو ليل عن خروجه من المستشفى سالما على رجله مشيرا إلى أن سيارته تحطمت تماما.

نجوم الوسط الفني يطالبون الدعاء لحودة بندق

وحرص كلا من المطرب السادات ومطرب المهرجان حمو بيكا ومريم نعوم على نشر صور حودة بندق من داخل الحادث مطالبين الجمهور ومحبي بندق بالدعاء له لانه في حاجة ماسة للدعاء خلال تلك الفترة.

وكان قد كتب السادات، في تعليقه على صورة حودة بندق ، قائلًا: "إن شاء الله هتكون أحسن ياريت كلنا ندعي لحودة بندق، أحمد طحاوي ربنا يقومك بسلامة".

السيرة الفنية لحودة بندق

ظهر حودة بندق لأول مرة على شاشة التليفزيون من خلال مسلسل “الزوجة الرابعة” الذي خاض بطولته الفنان مصطفى شعبان في إحدى المسابقات الرمضانية، اذ لعب به دور منعم ابن مصطفى شعبان خلال أحداث العمل وظهر من خلاله كطفل يمتلك موهبة الغناء، كما شارك في العديد من الأعمال الفنية أبرزهم فيلم الكنز.

حودة بندق يتألق بتتر فيلم 30 مارس

وكان قد طرح بندق قبل الحادث بيوم عمل غنائي جديد بعنوان «طريقي خوف» ضمن فيلم «30 مارس» الذي يخوض بطولته الفنان أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وأسماء أبو اليزيد، ويتعاون بها حودة بندق مع كلا من نعوم، وهي من كلمات الجوكر، وتوزيع عمرو الخضري.