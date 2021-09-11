تنقل 20 ألف راكب.. مطار القاهرة يستقبل 170 رحلة اليوم

جدة - نرمين السيد - يستقبل مطار القاهرة الدولى على مدار اليوم، السبت، 170 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة تسيرها شركات الطيران، والشركة الوطنية مصر للطيران تنقل ما يقرب من 20 ألفا و700 راكب.





كانت سلطات الحجر الصحى فى المطارات المصرية، بدأت اعتماد تشغيل تقنية «QR code» بديلا عن ختم معمل تحليل الـPCR للمسافرين المصريين أو الأجانب القادمين من الخارج. وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل «PCR» بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات. ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من «اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت»، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

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