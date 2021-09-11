تنسيقية شباب الأحزاب: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تاريخية

جدة - نرمين السيد - وأكدت التنسيقية أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى مراسم إطلاق الاستراتيجية الجديدة والمستهدف تطبيقها خلال 5 سنوات، يعطى دلالات مهمة، أبرزها اهتمام رأس الدولة بتعزيز وصون وحماية حقوق الإنسان، واحترام الدولة لالتزاماتها الدولية ذات الصلة ووجود إرادة سياسية حقيقية لتعزيز حقوق الإنسان.

‎ورحبت بإطلاق هذه الاستراتيجية التاريخية، موضحة أن إعلان العام المقبل عاماً للمجتمع المدنى يؤكد اهتمام الدولة الاستثنائى بالمجتمع وأهمية دوره فى بناء الأوطان.

‎وتابعت أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد فى مجال حقوق الإنسان فى مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع عدد من الملفات على رأسها احترام وتعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ كل ما يدعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

‎وترى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حسب البيان، أن محاور الاستراتيجية التى تركز بشكل خاص على جميع فئات المجتمع، تعكس مفهوما شاملاً لتعزيز حقوق الإنسان بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 والتى تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التى تهدف "ألا يُترك أحد خلف الركب" و هو ما تؤمن به التنسيقية وتنفذه فى المجال السياسى بإشراك جميع القوى السياسية وتبنى المقاربة الشاملة للدولة فى ملف حقوق الإنسان بما يضمن إشراك الجميع، بناء وتنفيذاً، من خلال الحوارات المجتمعية والسياسية واللجان التنفيذية ذات الصلة.