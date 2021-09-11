وزير الأوقاف: تعزيز حقوق الإنسان من دعائم استقرار الدول.. ومصر جادة فى ذلك

وأضاف جمعة، فى تصريح له، اليوم السبت، أن الدولة المصرية تعمل برؤية شاملة وتوازن كبير فى التعامل مع قضية حقوق الإنسان، فى إطار احترام الخصوصيات الدينية والثقافية للدول والشعوب، وعدم التدخل فى أى من الشؤون الداخلية للدول باسم حقوق الإنسان، واتخاذها ذريعة للنيل من سيادة بعض الدول .
وأوضح وزير الأوقاف، أن حقوق الإنسان فى منظور الدولة المصرية الشامل لا تقف عن حدود الكلام أو التعبير عن الرأى، مع إيماننا بحرية التعبير المنضبط عن الرأى، وأن حرية كل شخص يجب ألا تتعدى حدود حرية الآخرين ، فأنت حر ما لم تضر.
وتابع: "نجعل من محاور التسامح الدينى وحقوق المرأة والشباب والطفولة وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والتكافل المجتمعى محورًا ثابتًا فى خطابنا الدعوى التجديدى، لأننا نؤمن أن تعزيز حقوق الإنسان أحد دعائم استقرار الدول وتنمية روح الولاء والانتماء الوطنى".
وأشار إلى أنه لا يمكن النظر إلى حق الفرد بمعزل عن حقوق المجتمع، كما أنه لا يمكن النظر إلى الحقوق بمعزل عن الواجبات، فكل من له حق عليه واجب مقابل، ولا يمكن النظر إلى اجتزاء حقوق الإنسان دون النظر إلى الحقوق المتكاملة كالحق فى الحياة والصحة والتعليم والعمل والسكن الملائم.
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