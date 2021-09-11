عاجل.. السيسى: استراتيجية حقوق الإنسان خطوة نحو الجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "لقد كانت سعادتى بالغة اليوم بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وبما دار فى هذه الجلسة من نقاشات ثرية تثبت أننا نسير على الطريق الصحيح، طريق البناء والتعمير والحياة الكريمة لكل المواطنين التى هى صلب مفهومنا لحقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع الحقوق السياسية".

وأضاف: إنها خطوة جديد تخطوها الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة، بترسيخ حقوق المواطنة وضمان المساواة بين أبناء الوطن فى الحقوق والواجبات.. شكرا للجميع.. وتحيا مصر لكم وبكم.